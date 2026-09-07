L’OL annonce une nouvelle vente
L’Olympique Lyonnais poursuit son dégraissage en officialisant le départ de Mathys De Carvalho vers le Golfe. Ce lundi, le milieu de terrain de 21 ans s’est engagé en faveur d’Al-Diriyah, formation promue cette saison en Saudi Pro League. Pur produit de l’Academy, le joueur avait intégré l’équipe première l’an passé mais il ne rentrait plus vraiment dans les plans de Paulo Fonseca cette saison dans un milieu fourni.
Formé à l’Academy, Mathys poursuit son aventure à Al Diriyah 🇸🇦— Olympique Lyonnais (@OL) September 7, 2026
Merci pour toutes ces années sous nos couleurs et bonne continuation pour la suite, Mathys ! ❤️💙 pic.twitter.com/6AIIMWLzv7
Dans un communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais a précisé les contours financiers de ce départ tout en saluant le parcours de son pur produit : «l’Olympique Lyonnais informe du transfert de Mathys De Carvalho à Al Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le montant de l’opération s’élève à 1,1 M€, assorti d’un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Formé à l’Academy, le milieu de terrain de 21 ans aura disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec l’OL, depuis ses débuts professionnels le 19 septembre 2025 face à Angers. L’Olympique Lyonnais remercie Mathys pour toutes ses années passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière à Al Diriyah.»
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