LdC : Monaco retire 3 joueurs de sa liste UEFA et en ajoute 3 nouveaux

Comme attendu, Monaco a retoqué sa liste UEFA pour la suite de sa campagne européenne en Ligue des Champions. Les Monégasques défieront le PSG en 16es de finale, les 17 et 25 février prochain. Une double confrontation à laquelle Paul Pogba ne pourra pas participer.

Toujours blessé, le champion du monde 2018 a été retiré, tout comme Takumi Minamino et Mohammed Salisu, absents jusqu’à la fin de saison. En revanche, Krépin Diatta ainsi que les recrues Simon Adingra et Wout Faes ont été ajoutés à la liste.