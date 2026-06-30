France - Suède : l’IA peut désormais prédire les tirs au but

À l’occasion du 16e de finale entre France et Suède, le cabinet français AVISIA, spécialisé en data et intelligence artificielle et collaborateur régulier de Foot Mercato, enrichit ses modèles prédictifs avec un nouvel indicateur : le AVISIA Penalty Power Score, un outil conçu pour mesurer la capacité réelle d’une équipe à remporter une éventuelle séance de tirs au but. L’idée est d’identifier en un coup d’œil quelle sélection part structurellement favorite si le match venait à se décider depuis les onze mètres. Noté sur 100, cet indice repose sur trois dimensions complémentaires : la qualité et la profondeur du vivier de tireurs disponibles, en tenant compte de leurs performances récentes en club et de leur expérience dans les grands rendez-vous internationaux, la fiabilité du gardien face aux penalties, combinant sa note générale avec ses statistiques d’arrêts et sa réputation sur la scène internationale, et aussi l’historique récent de l’équipe lors des séances de tirs au but dans les grandes compétitions mondiales et continentales. Pour cette affiche, la France obtient un solide 73/100, contre 60/100 pour la Suède, confirmant un avantage structurel supplémentaire dans un scénario où la qualification se jouerait après 120 minutes.

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Au-delà de cette nouveauté, les projections d’AVISIA placent très nettement les Bleus en favoris avec 77 % de chances de qualification, contre 23 % pour la Suède. L’intelligence artificielle met en avant une domination française sur l’ensemble des sept critères d’évaluation : valeur collective, qualité individuelle, opposition tactique, fraîcheur physique, dynamique du moment, mental et expérience des grands rendez-vous. Portée par un effectif plus complet, des individualités capables de faire basculer un match à tout instant et une meilleure profondeur de banc, la France apparaît comme l’une des sélections les plus solides de cette Coupe du Monde 2026. Le AVISIA Penalty Power Score vient ainsi compléter une analyse déjà très favorable aux Bleus, en apportant une lecture supplémentaire des scénarios à élimination directe où la moindre séance de tirs au but peut décider du destin d’une compétition. Voilà de quoi y voir un peu plus clair avant le choc de ce soir.