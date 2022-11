Barça : l'hommage de Josep Guardiola à Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Alors que les messages pour Gerard Piqué se multiplient depuis l'annonce de sa retraite, c'est désormais au tour de Pep Guardiola d'y aller de son hommage. Membre essentiel du tout-puissant Barça, Gerard Piqué a tout gagné sous les ordres du Catalan, resté 4 saisons au Camp Nou (2008-2012). Un passé que n'oublie pas le coach de Manchester City, qui a tenu un vibrant discours pour son ancien protégé.

« Il était ici en Angleterre à un très jeune âge. Ensuite il a fait une carrière incroyable à Barcelone, a souligné Pep Guardiola. Je lui souhaite tout le meilleur, pour lui et sa famille. C'est une personne incroyable, avec une grosse personnalité. Un joueur pour les grands matchs, il n'en loupait jamais un. Tous les grands clubs ont besoin de ces joueurs, a ajouté le coach catalan. Il a tout gagné avec Barcelone et l'Espagne. Son futur sera brillant, c'est un garçon intelligent. C'était un honneur d'être son manager, on a passé quatre années incroyables ensemble », a ainsi loué l'entraîneur de 51 ans. Piqué saura s'en délecter.