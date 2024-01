Mercato : les cadors européens copient le modèle Real Madrid

Si vous êtes fans de foot, cela ne devrait pas être une nouveauté pour vous : depuis des années déjà, le Real Madrid a quelque peu changé sa politique mercato. Habitué à enrôler les meilleurs joueurs de la planète à chaque mercato, le club de la capitale espagnole a un peu changé de stratégie. S’il continue d’attirer certaines des plus grosses stars dans ses rangs, le Real Madrid a commencé à mener une campagne agressive de recrutement de jeunes aux quatre coins du globe. Histoire de s’assurer d’avoir les meilleurs espoirs à la maison, et ne pas devoir payer d’énormes sommes pour les recruter à l’avenir.

Si les cas Martin Odegaard, Vinicius Junior ou même Endrick en sont les exemples les plus flagrants, ou médiatiques du moins, cette politique mercato menée par le dénicheur de pépites Juni Calafat a aussi permis de recruter, pour une bouchée de pain, des joueurs comme Fede Valverde ou Casemiro. Un retour sur investissement exceptionnel donc, et qui fait des émules en Europe. Le quotidien AS fait le point dans un article dont le titre est sans équivoque : « l’Europe plagie le Real Madrid ».

Les grands clubs s’inspirent de Juni Calafat

Le média cite notamment l’exemple de Manchester City et de son City Football Group, qui a mené des opérations assez similaires très récemment. Il y a par exemple Julian Alvarez, ou même Claudio Echeverri, la toute dernière pépite argentine, recrutée pour 20 millions d’euros. Et il y en a d’autres, à l’image de Savinho, qui cartonne à Girona et dont l’avenir a de grandes chances de s’écrire sous les ordres de Pep Guardiola.

Le PSG est aussi cité, notamment après les arrivées de Lucas Beraldo, déjà confirmée, ainsi que celle à venir de Gabriel Moscardo. Les Parisiens s’étaient également renseignés sur Endrick, tout comme ils sont présentés comme candidats sérieux dans la course pour Willian Messinho Estevao. Les signatures de joueurs comme Cher Ndour ces dernières années semblent aussi aller dans ce sens, même s’il est encore trop tôt pour affirmer qu’elles ont porté leur fruit, ou non. Chelsea est un exemple encore plus parlant, à l’image des récents recrutements de joueurs comme Kendry Paez, Gabriel Slonina ou Andrey Santos. Le Real Madrid fait des émules !