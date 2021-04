Alban Lafont veut quitter le FC Nantes !

La suite après cette publicité

Le mercato d'été dernier a été assez sage. Mais cet été devrait être un peu plus agité. Notamment du côté des gardiens. En Angleterre, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, pourrait quitter les Spurs et rejoindre l'OGC Nice qui aimerait le rapatrier. Mais ce n'est pas tout ! Selon les informations de RMC Sport, Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, souhaiterait quitter les Canaris à l'issue de cette saison, où il est, pour le moment, un des hommes forts.

Selon les informations du média français, ses représentants auraient d'ores et déjà informé les dirigeants de l'avis de leur poulain. Le gardien de l'équipe de France Espoirs, qualifiée ce mercredi pour les quarts de finale de l'Euro des moins de 21 ans qui se jouera en juin, avait déjà fait savoir par le passé qu'il souhaitait jouer une coupe d'Europe. Les Canaris, actuellement 19es, n'ont aucune chance d'arriver aux places qualificatives et risquent même la descente.

Il discute déjà avec de gros clubs

Actuellement, l'ancien Toulousain de 22 années est prêté par la Fiorentina, mais le FCN dispose d'une option d'achat à la hauteur de 7 millions d'euros. En l'activant et en le vendant dans la foulée, ils pourraient ainsi réaliser une belle opération financière alors que les clubs sont en manque de liquidités. La Fiorentina, peut, elle aussi, selon RMC Sport, faire une contre-option d'achat pour que la Viola le vende encore plus cher lors du prochain mercato estival.

Il est rapporté aussi que le joueur aimerait beaucoup que son avenir soit réglé au cours de ce mois d'avril afin de se concentrer pleinement sur ses prochains objectifs : aider le FC Nantes à se maintenir en Ligue 1 et effectuer un bel Euro U21. Ses avocats et son père seraient aussi en discussions avec plusieurs gros clubs français et européens pour la prochaine saison. L'été, avec l'Euro, s'annonce donc particulièrement chaud !