Maroc : une jeune joueuse marocaine décède tragiquement à Ceuta

Le football marocain est en deuil. La joueuse Faten Ben Omar El Azizi est décédée dans des circonstances tragiques alors qu’elle tentait de rejoindre à la nage la côte de Ceuta. Dans un communiqué empreint d’émotion, l’Union marocaine des footballeurs professionnels (UMFP) a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de la défunte, à ses proches, à ses coéquipières ainsi qu’à l’ensemble du football marocain. Son président Mustapha El Hadaoui a également adressé un message de soutien au Moghreb de Tanger et prié pour que la joueuse repose en paix.

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Selon plusieurs médias marocains, Faten Ben Omar El Azizi cherchait à rejoindre l’enclave espagnole dans l’espoir d’un avenir meilleur. Le Maghreb Atlético Tetuán lui a rendu un hommage poignant, expliquant qu’elle ne poursuivait ni la gloire ni l’aventure mais simplement le rêve d’une vie meilleure. Ce drame s’inscrit dans un contexte de forte pression migratoire dans la région, où de nombreuses traversées vers Ceuta ont récemment coûté la vie à 67 personnes.