La Serie A a choisi son candidat pour la fédération italienne

Réunie ce 13 avril à Milan, la Lega Serie A a franchi une étape importante dans la course à la présidence de la FIGC, appelée à élire le successeur de Gabriele Gravina le 22 mai prochain. À l’issue de son assemblée, une large majorité de clubs (18 sur 20) a apporté son soutien à la candidature de Giovanni Malagò, ancien président du comité olympique italien. Seules la Lazio et Vérone se sont abstenues de signer, invoquant des réserves de procédure plutôt qu’un désaccord de fond. Cette prise de position, bien que ne pesant que 18 % des voix au sein du collège électoral, constitue un signal politique fort dans un scrutin où l’équilibre entre les différentes composantes du football italien reste déterminant.

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Le président de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, a souligné l’urgence d’un projet de relance après les récentes déceptions de la sélection nationale, appelant à maintenir un dialogue constructif avec le gouvernement, notamment avec le ministre Andrea Abodi. Une rencontre entre Malagò et les dirigeants des clubs est prévue le 20 avril afin d’affiner un programme commun avant le dépôt de sa candidature. Dans un paysage encore ouvert, d’autres figures comme Giancarlo Abete, Demetrio Albertini ou Damiano Tommasi pourraient également entrer en lice, tandis que la question du futur sélectionneur national demeure l’un des premiers dossiers brûlants pour le futur président. A noter que demain, ce sera au tour des clubs de Serie B de s’exprimer sur la question des candidatures à la présidence de la FIGC.