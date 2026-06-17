CdM 2026, Ghana : Thomas Partey a menti aux autorités canadiennes

Demain, le Ghana lancera sa Coupe du Monde 2026 face au Panama à Toronto. Pour cette rencontre, les Black Stars seront privées de leur milieu de terrain Thomas Partey (33 ans). L’ancien joueur d’Arsenal a été interdit d’entrée au Canada en raison des poursuites judiciaires dont il fait l’objet au Royaume-Uni, où il sera jugé pour viols en 2027. Sauf que la BBC vient d’apporter de nouveaux éléments dans ce dossier.

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Si Partey s’est vu infliger une interdiction d’entrer sur le territoire canadien, c’est parce qu’il a déclaré à tort aux autorités canadiennes qu’il n’avait jamais été arrêté ni inculpé pour un délit. « Le demandeur a omis de signaler qu’il fait l’objet de multiples accusations pénales pour violences sexuelles au Royaume-Uni », ont déclaré les autorités canadiennes qui ont refusé la demande du gouvernement ghanéen de laisser entrer temporairement Partey pour cette rencontre.