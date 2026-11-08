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Ligue 1

Monaco : Mamadou Coulibaly s’excuse après sa célébration polémique

Par Kevin Massampu - Jordan Pardon
1 min.
Mamadou Coulibaly @Maxppp
Le Mans 1-1 Monaco
winamax
1 4.40 N 4.00 2 1.56 1er pari remboursé

Mamadou Coulibaly a rétropédalé. Auteur de l’ouverture du score pour l’AS Monaco contre Le Mans, ce dimanche, le joueur monégasque a ensuite réalisé une célébration assez polémique en passant un doigt sous sa gorge. Comme son partenaire Paris Brunner, quelques semaines plus tôt à Strasbourg, le milieu de l’ASM risque d’écoper d’une suspension de deux rencontres.

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Jordan
🚨 Mamadou Coulibaly s’excuse après sa célébration polémique contre Le Mans 🎙️ :

« Je tiens à m’excuser parce que j’ai cru comprendre que ça avait été mal compris.

C’est un geste que j’ai fait par rapport un ami à moi qui m’a conseillé au sujet de la célébration. »
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En après-match, l’unique buteur monégasque lors de ce match nul (1-1) s’est arrêté en zone mixte pour revenir sur ce fait de match. « Je tiens à m’excuser parce que j’ai cru comprendre que ça avait été mal compris. C’est un geste que j’ai fait par rapport à un ami à moi qui m’a conseillé au sujet de la célébration », a-t-il indiqué à notre micro.

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