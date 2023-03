EdF : Didier Deschamps et les cas Kanté et Pogba

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a annoncé sa première liste d’après Mondial et sans surprise, N’Golo Kanté et Paul Pogba n’en font pas partie. Les deux milieux de terrain reviennent à peine à l’entrainement après plusieurs mois d’arrêt, eux qui ont été déterminants ces dernières années en équipe de France. Seulement, ils ont déjà manqué le Mondial, sont désormais trentenaire et la nouvelle génération est déjà arrivée.

Le sélectionneur est pourtant confiant sur leur situation. «J’ai pas peur de plus les revoir, mais ca fait plusieurs mois qu’on ne les voit pas sur les terrains avec des blessures. Je reste toujours positif et connaissant NG (Kanté) et Paul (Pogba), ils vont tout faire pour redevenir compétitifs» assure-t-il lors de sa conférence de presse.

