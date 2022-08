La guerre continue entre le Barça et Frenkie De Jong

La suite après cette publicité

Plus le mercato se rapproche de son terme, plus le climat se tend entre la direction du Barça et l'entourage de Frenkie De Jong. Le joueur de 25 ans ne veut toujours pas parler d’une baisse de salaire ou d’une possible vente en Angleterre, ce qui a le don d'agacer à Barcelone d'après Sport. Toujours selon le quotidien catalan, les négociations entre les deux parties reprendront à partir de demain mais les dirigeants barcelonais commencent à croire que c’est une stratégie pour obtenir les meilleures conditions de transfert possibles à Manchester United ou à Chelsea.

Si le club catalan devait conclure la vente du joueur néerlandais dans les prochains jours, il y aurait suffisamment de marge salariale pour enregistrer l'arrivée de Jules Koundé et la signature plus que probable de Bernardo Silva. Mais à l'inverse, s’il reste, le club blaugrana n’aura plus qu'une seule solution : la réduction de salaire de Gerard Piqué et Sergio Busquets afin de finaliser son mercato de la meilleure des manières.