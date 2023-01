CdF : le PSG attend l’OM de pied ferme

Alors que le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé face au Pays de Cassel en 16ème de finale de la Coupe de France (7-0), les questions des journalistes après la rencontre se sont focalisées sur le prochain tour et le Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Un match qui se déroulera au Vélodrome le 8 février prochain. Christophe Galtier, l’entraineur parisien, a notamment confié ses impressions sur ce choc au micro du diffuseur de la rencontre. Le technicien de 56 ans a notamment rappelé que pour gagner le trophée, son équipe devra être capable de battre toutes les autres tout en rappelant que le calendrier du PSG sera chargé à ce moment-là.

«C’est un tirage, c’est comme ca. On aura un calendrier très chargé. À cette période-là, on va enchainer tous les 3/4 jours. Il va falloir qu’on trouve de l’énergie, que tout le monde soit au niveau. Ca sera évidemment l’affiche de ses quarts de finale. Pour gagner ce trophée-là , il faut battre tout le monde. On va y aller avec beaucoup de détermination. Je sais que Marseille jouera ce match avec beaucoup de détermination surtout qu’on ne les jouera pas longtemps après. Le calendrier est malheureusement ainsi fait mais on doit jouer sur tous les tableaux» a déclaré l’entraineur parisien. Il s’agit, à n’en pas douter, de l’affiche la plus alléchante de ces 8èmes de finale en tout cas.

