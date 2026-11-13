Les critiques s’abattent sur l’équipe de France et sur Zinedine Zidane !

C’est la première défaite de l’ère Zinedine Zidane. Il en fallait bien une. Elle intervient lors du 5e match du nouveau sélectionneur après 3 victoires et un nul. Les Bleus ont vécu une drôle de soirée à San Siro, d’abord brillants en première période, puis franchement à côté de la plaque au retour des vestiaires. Ils ont fini par être battus 3-1 par une enthousiasmante Squadra Azzurra, souvent regroupée en bloc bas, qui est tout de même parvenue à renverser un adversaire 4e du dernier Mondial, malgré une nouvelle boulette de son capitaine, Gigio Donnarumma.

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Les premières minutes ont pourtant été bonnes, à l’image d’un Michael Olise très entreprenant et buteur (10e). Les erreurs de Malo Gusto sur son côté droit n’ont pas découragé les joueurs de l’équipe de France à faire le jeu, à presser haut et à se montrer maladroits aussi dans le dernier tiers du terrain. On pourrait parler d’un manque de réalisme également à l’image des deux poteaux de Barcola (35e) et Cherki (52e). Cette seconde situation fut pendant très longtemps le dernier tir français de la soirée. Après cela, le vent a tourné et la sélection a montré un visage totalement différent.

Zidane critiqué

«Quelque chose a été mis en place. Ça a plutôt bien fonctionné au début. Puis ça a volé en éclats, reconnaissait Christophe Dugarry, proche ami de Zidane, sur RMC. Ça manque de certitudes, de travail, de communication, ça manque de plein de choses.» La France a perdu le fil, sans doute manquait-elle de joueurs d’expérience également avec les absences de cadres comme Koundé, Dembélé, Mbappé, Koné, Tchouameni ou encore Saliba. Olise et Cherki n’existaient plus, et Doué était victime d’un violent coup de coude de la part de Frattesi, lui faisant déchausser une dent.

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«Ça montre tout le travail qu’il reste à faire. En plus de cette forme de déliquescence en deuxième mi-temps se sont jointes des fautes individuelles. Il faut répondre physiquement. Tu ne peux pas toujours montrer tes qualités techniques. Il faut être capable de mettre le bleu de chauffe. Les Italiens, quelle volonté! Cette équipe va apprendre. Elle va apprendre à souffrir. C’est une claque, surtout sur cette seconde mi-temps», taclait encore Dugarry. Les changements tardifs (77e minute) n’ont rien apporté. Zidane a préféré accorder leur première sélection à Mayulu, Kroupi et Kumbedi.

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Des choix qui interrogent à certains postes

Comme un message envoyé pour accepter la défaite, alors que d’autres plus expérimentés auraient pu prétendre à entrer comme Zaïre-Emery et Camavinga (il est entré à la 82e). Ces décisions sont aussi critiquées ce matin, comme celle d’avoir laissé Gusto sur le terrain malgré la marée qu’il prenait. «C’est son choix mais pour l’instant il ne lui a pas donné raison, poursuivait Dugarry. C’est bizarre qu’il n’essaie même pas Zaïre-Emery. Il avait dit en conférence de presse qu’il le voyait au milieu de terrain. Tu vas être obligé de changer et si tu ne changes pas, tu vas devoir t’expliquer.»

Zidane s’est déjà justifié. Il souhaite le voir le Parisien à son poste, au milieu. Cela peut se comprendre de privilégier un spécialiste du poste, jusqu’à ce que le polyvalent soit meilleur. «Il y a des choses que je n’ai pas comprises. Les choix de Zidane sont très contestables à certains postes, abondait pour sa part Daniel Riolo, toujours sur RMC. Je parle de foutoir parce qu’on va beaucoup entendre dire: "on a fait 25 super premières minutes". On sera tous d’accord là-dessus, c’était presque 25 minutes pour envoyer le message: "vous allez prendre très cher en face". Et c’était l’impression qu’on avait du pressing, du contre-pressing, des mouvements collectifs, des joueurs qui changent de positions… J’en avais plein les yeux à tel point que je ne savais plus qui était qui, qui faisait quoi. C’était bien mais à l’arrivée, on s’est perdu.»