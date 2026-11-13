Manchester United : Bruno Fernandes refuse une deuxième offre de prolongation

L’avenir de Bruno Fernandes à Manchester United devient de plus en plus incertain. Selon les informations de Sky Sports, le capitaine des Red Devils a refusé une deuxième offre de prolongation de contrat, alors que son engagement actuel arrive à échéance à la fin de la saison. Le milieu offensif portugais de 32 ans avait déjà repoussé une première proposition formulée l’été dernier, lorsque les discussions avaient débuté entre les deux parties. Malgré ces deux refus, Manchester United n’entend pas abandonner les négociations et souhaite toujours conserver son capitaine. Le club anglais dispose également d’une option lui permettant de prolonger unilatéralement son contrat d’une saison supplémentaire, ce qui empêcherait Fernandes de négocier librement avec des formations étrangères dès janvier en vue d’un départ gratuit. Une situation qui pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs des dirigeants mancuniens, alors que Mauricio Pochettino devrait être officiellement nommé entraîneur ce vendredi pour succéder à Michael Carrick, licencié jeudi.

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Déjà très courtisé ces derniers mois, Bruno Fernandes avait notamment refusé une proposition financière considérable d’Al-Hilal en juin. Le club saoudien était prêt à quasiment tripler son salaire hebdomadaire de 250 000 euros, tout en offrant 100 millions d’euros à Manchester United pour obtenir son transfert. Galatasaray avait aussi manifesté son intérêt, mais les dirigeants anglais avaient alors assuré que leur capitaine n’était pas à vendre. Élu meilleur joueur de l’année par les journalistes anglais en mai, puis par ses pairs en août, après une saison marquée par 21 passes décisives, Fernandes connaît toutefois un exercice beaucoup plus compliqué. Le Portugais n’a inscrit que quatre buts cette saison, dont un triplé contre Ipswich Town en août, lors de la seule victoire de Manchester United en Premier League jusqu’ici. L’arrivée attendue de Mauricio Pochettino pourrait désormais constituer un élément important dans les discussions autour de son avenir. Les deux hommes auraient d’ailleurs pu travailler ensemble dès 2019, lorsque l’Argentin entraînait Tottenham, mais le Sporting Portugal avait finalement bloqué le transfert du milieu offensif.