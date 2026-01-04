CAN 2025 : Hannibal Mejbri détruit publiquement le football tunisien !

A la 88e minute du match face au Mali samedi soir, la Tunisie se voyait sûrement déjà en quarts de finale… Firas Chaouat ouvrait ainsi le score à quelques minutes de la fin, d’un joli coup de tête. Surtout que les Maliens jouaient depuis plus d’une heure en infériorité numérique. Mais dans le bout du bout du temps additionnel, en raison d’une main de Meriah dans la surface, l’arbitre désignait le point de penalty. Lassine Sinayoko ne tremblait pas et égalisait (1-1).

Par la suite, au terme de prolongations pas spécialement animées, c’est le Mali qui s’est imposé lors de la séance de tirs au but en bonne partie grâce à un très bon Djigui Diarra sur sa ligne. Les Aigles de Carthage prennent donc déjà la porte, et c’est forcément une grosse déception. « Cette défaite fait très mal. Nous étions tout près de gagner et de décrocher notre billet pour les quarts de finale mais nous n’avons pas réussi à le faire », indiquait le très critiqué sélectionneur tunisien Sami Trabelsi après la rencontre, devant les médias.

La Tunisie est en retard selon Mejbri

Mais s’il y en avait un qui l’avait mauvaise après le match, c’est bien Hannibal Mejbri, un des rares Tunisiens au niveau hier par ailleurs. Le joueur de 22 ans a ainsi poussé un joli coup de gueule en zone mixte. « On est en retard dans notre football, et ça il faut le dire, on est en retard sur beaucoup de choses. On doit tous s’asseoir autour d’une table, tous les responsables du foot tunisien, et se poser les réelles questions parce qu’on est vraiment en retard. Ca me fait mal au coeur d’en parler car je ne vis pas en Tunisie, ce serait hypocrite de ma part mais je ne peux pas ne pas en parler, c’est triste », a-t-il d’abord lancé, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Il faut vraiment qu’on travaille et qu’on reprenne tout à zéro. Tout. Parce qu’il y a énormément de talent en Tunisie, mais on est en retard. Quand on voit l’Algérie, le Maroc, tous les pays d’Afrique progresser sauf nous, sur tout, je n’ai même pas les mots. Par où il faut commencer ? Notre mentalité je pense. Désolé peut-être que ça va faire le tour de la Tunisie mais on rêve trop et on ne travaille pas assez peut-être. On ne se forme pas, alors que ce n’est pas la honte d’apprendre tous les jours. Que ce soit dans le foot ou en dehors, il faut qu’on se pose des questions, moi le premier, et j’espère que ça va le faire », a conclu le joueur de Burnley. Une intervention médiatique qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux…