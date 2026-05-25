Mercato : un cador européen ne lâche pas Aurélien Tchouameni

Les dernières semaines ont été pour le moins mouvementées pour Aurélien Tchouameni. Il a effectivement été impliqué dans une bagarre dans le vestiaire merengue, avec Fede Valverde comme opposant. Même s’il faut souligner que, dans cette histoire, l’opinion publique madrilène s’est plutôt rangée du côté du Français, et ce alors que c’est l’Uruguayen qui aurait pris le plus cher, ayant effectivement dû aller à l’hôpital pour recevoir quelques soins.

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De façon générale, l’ancien des Girondins de Bordeaux et de l’AS Monaco est considéré comme un des rares joueurs madrilènes qui pourra partir au Mondial, puis en vacances, la tête haute, puisqu’il a été assez bon sur l’ensemble de la saison. Il fait effectivement partie du cercle très fermé des rares joueurs épargnés par la critique à Madrid, aux côtés de Thibaut Courtois notamment. Une saison difficile sur le plan collectif donc, mais assez satisfaisante sur le plan individuel pour celui qui défendra les couleurs des Bleus en Amérique cet été.

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Les Red Devils en rêvent

Mais voilà, le milieu de terrain français est aussi très convoité en Europe. Il y a quelques semaines, un intérêt de Manchester United avait ainsi été évoqué dans les médias britanniques. En ce début de semaine, le journaliste Fabrizio Romano en rajoute une couche. Il affirme que Tchouameni est tout simplement la recrue rêvée de Manchester United, qui cherche notamment un remplaçant à Casemiro. L’international tricolore est considéré comme le joueur idéal pour renforcer le milieu de terrain des Red Devils qui ne lâchent pas l’affaire dans ce dossier.

Seulement, l’opération s’annonce particulièrement difficile, principalement parce que le Real Madrid n’a pas l’intention de le laisser filer. Si la possibilité de le vendre suite à son altercation avait été évoquée par les médias espagnols, elle n’est plus d’actualité. Avec une clause libératoire d’un milliard d’euros dans son contrat qui expire en 2028, le Real Madrid est plutôt bien protégé pour le moment et compte de toute manière sur le joueur pour être un des piliers de l’équipe la saison prochaine. Reste à voir si Manchester United a dit son dernier mot…