Menu Rechercher
Commenter 43
Premier League

Everton, Sénégal : la réponse de Ndiaye et Gueye après la décision de la CAF

Par Kevin Massampu
1 min.
Illiman Ndiaye et Idrissa Gueye @Maxppp
Everton 3-0 Chelsea

Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye avaient un message à faire passer à la CAF, lors de la victoire d’Everton contre Chelsea (3-0), en Premier League ce samedi. Buteur face aux Blues, l’ancien Marseillais a été rejoint par l’ex-Parisien au moment de la célébration. Ensemble, ils ont effectué le signe "2", en référence au nombre de CAN remportées par le Sénégal. Et ce, malgré, la défaite sur tapis-vert face au Maroc annoncé ce mardi.

La suite après cette publicité
KinG £
Ndiaye (Senegal): "We are the Champions of AFRICA!"
Voir sur X

Une fois le coup de sifflet donné, Ndiaye en a remis une couche et s’est adressé directement vers la caméra. « Nous sommes Champions d’Afrique », a-t-il déclaré en anglais. Une nouvelle sortie qui confirme que les Sénégalais n’ont pas l’intention de céder face à la décision de la Confédération Africaine de Football.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (43)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Sénégal
Iliman Ndiaye
Idrissa Gana Gueye

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Sénégal Flag Sénégal
Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye
Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier