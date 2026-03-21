Everton, Sénégal : la réponse de Ndiaye et Gueye après la décision de la CAF

Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye avaient un message à faire passer à la CAF, lors de la victoire d’Everton contre Chelsea (3-0), en Premier League ce samedi. Buteur face aux Blues, l’ancien Marseillais a été rejoint par l’ex-Parisien au moment de la célébration. Ensemble, ils ont effectué le signe "2", en référence au nombre de CAN remportées par le Sénégal. Et ce, malgré, la défaite sur tapis-vert face au Maroc annoncé ce mardi.

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Une fois le coup de sifflet donné, Ndiaye en a remis une couche et s’est adressé directement vers la caméra. « Nous sommes Champions d’Afrique », a-t-il déclaré en anglais. Une nouvelle sortie qui confirme que les Sénégalais n’ont pas l’intention de céder face à la décision de la Confédération Africaine de Football.