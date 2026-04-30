L’attitude du PSG a écœuré le Bayern Munich

La 1/2 finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses mardi soir au Parc des Princes. Dans un match à enjeu, les deux formations se sont rendues coup pour coup, en proposant du jeu. Une soirée mémorable qui s’est terminée avec une victoire des champions d’Europe en titre sur le score de 5 à 4. Mais tout reste encore possible lors de la manche retour à Munich le 6 mai prochain à l’Allianz Arena. Les Bavarois en sont conscients, eux qui estiment avoir encore toutes leurs chances d’accéder à la finale de la plus belle des compétitions européennes.

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Le 5-2, un tournant

Mené d’un but après ce match aller, ils peuvent renverser cette équipe parisienne. D’ailleurs, les champions de France en sont conscients. Ce jeudi, L’Equipe révèle que les joueurs de Luis Enrique étaient fiers mais humbles après le succès de mardi soir. Surtout, ils ont été très impressionnés par la prestation de Michael Olise, Luis Diaz et leurs coéquipiers. Il en est de même dans les rangs de la direction. Hier, RMC Sport a toutefois précisé que les dirigeants franciliens avaient quelques petits regrets après la réduction du score des Munichois, passés de 5-2 à 5-4 en quelques minutes.

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De l’autre côté du Rhin, on est revenu ce jeudi sur le moment où tout a basculé. Bild explique que les joueurs du Bayern Munich ont été piqués au vif et agacés au moment des célébrations des Parisiens sur le cinquième but. Ce moment a galvanisé les troupes de Vincent Kompany et les a motivées plus que jamais à revenir au score. «L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a laissé éclater sa joie, ce que tous les supporters du Bayern n’ont pas manqué de remarquer ! L’ambiance était également à la liesse chez les Parisiens sur la pelouse. Était-ce parce qu’ils croyaient déjà avoir atteint la finale à Budapest (30 mai) ?»

Les célébrations parisiennes ne sont pas passées

Bild parle de «célébration catastrophique et prématurée du PSG». Après le match, Max Eberl a reconnu que cela avait motivé les joueurs : « après le 5-2, les joueurs du PSG se sont félicités comme s’ils avaient déjà décroché le titre et partaient pour Budapest. Revenir au score dans une telle ambiance, c’est quelque chose de spécial pour moi. C’est ce qui définit le caractère de cette équipe. Et nous en aurons besoin au match retour, c’est certain. Nous rentrons à la maison, menés d’un but, et nous savons ce qu’il nous reste à faire. L’Allianz Arena est une forteresse ! »

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Manuel Neuer a aussi évoqué ce moment, lui qui a remotivé les troupes après le 5-2. « Après ce cinquième but encaissé, je suis allé voir quelques joueurs. Je croyais que nous pouvions encore obtenir quelque chose, ou au moins améliorer le résultat. Je leur ai dit qu’il fallait jouer notre jeu, qu’il fallait y croire. Ce ne sont que quelques mots, mais c’est aussi une question de langage corporel : montrer qu’on ne va pas s’effondrer ni abandonner maintenant.» Le message est bien passé. Le Bayern Munich a pu réduire l’écart et peut encore se qualifier pour la finale.