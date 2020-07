Yaya Touré a été proposé au Stade Brestois

Tout proche de s'engager avec Vasco de Gama en mai dernier, Yaya Touré n'a finalement jamais signé au Brésil et est toujours à la recherche d'un nouveau club à 37 ans. Il aurait d'ailleurs pu revenir en Ligue 1 car Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, a affirmé avoir reçu la proposition de recruter le milieu de terrain ivoirien.

«On m’a proposé Yaya Touré. Il y a deux ans c’était Michael Essien. C’est rare, mais je vois quand même des choses rigolotes. J’ai reçu récemment un message me disant de me positionner sur Franck Ribéry...» s'est amusé à raconter l'ancien défenseur central dans un entretien accordé à Ouest France. Yaya Touré n'a plus joué depuis le 2 novembre dernier avec le club chinois de Qingdao Huanghai, où il avait été expulsé après deux minutes de jeu.