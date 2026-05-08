Le Real Madrid va accélérer pour son futur entraîneur

Le Real Madrid a besoin d’un nouveau coach. Alvaro Arbeloa, dont la passivité a déçu au club durant les altercations entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde, va s’en aller une fois la saison terminée. Pour le remplacer, la Casa Blanca a commencé à avancer ses pions.

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Mais Marca assure que les Merengues vont passer la deuxième une fois la saison blanche confirmée. Cela sera peut-être le cas dimanche en cas de défaite face au Barça lors du Clasico. Une fois cela acté, Florentino Pérez entrera en négociations plus sérieuses. Pour le moment, son favori est toujours José Mourinho. Encore plus après les incidents des derniers jours. Le Portugais a la personnalité pour remettre de l’ordre dans le vestiaire. Deschamps, Scaloni et Pochettino sont toujours là, mais derrière lui.