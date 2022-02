Ligue 1 : Saint-Etienne arrache la victoire contre Montpellier et n'est plus dernier

Après avoir enchainé sept défaites consécutives en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne avait renoué avec le succès à Angers, lors de la dernière journée (1-0). Mais les Verts n'ont pu confirmer leur bon résultat et ont été ensuite éliminés de la Coupe de France, en huitièmes de finale contre Bergerac (1-0). Toujours lanterne rouge du Championnat, ils se sont fortement renforcés cet hiver avec sept arrivées et souhaitaient faire vibrer leur public face à un Montpellier également éliminé de la Coupe contre l'OM et encore privé de Savanier.

La suite après cette publicité

Pourtant, cela a rapidement été compliqué pour le club du Forez, et ce, malgré la présence de la nouvelle charnière Mangala-Sacko. Après seulement dix minutes de jeu, Souquet avait le champ libre pour centrer au premier poteau et trouver deux Montpelliérains sur la trajectoire. Wahi, profitant d'un mauvais marquage de la défense verte, pouvait rapidement ouvrir le score (1-0, 11e). Mais il y avait du mieux dans le jeu des Stéphanois, dégoutés par une première période monstrueuse d'Omlin, plus que décisif devant Bouanga et Khazri (35e et 38e).

Montpellier a tout perdu

Après la pause, l'ASSE poussait encore pour revenir au score et obligeait le MHSC à reculer. Khazri trouvait encore la trajectoire d'Omlin (50e) et Kolodziejczak manquait de peu sa reprise au second poteau (52e). Beaucoup d'occasions manquées pour les Verts, qui se sont procurés de belles situations tout au long de la seconde période... mais cela manquait cruellement d'efficacité, d'autant plus que les Héraultais semblaient émoussés après la pause. On se dirigeait alors vers une septième défaite à domicile pour les Stéphanois. Et finalement, Hamouma a tout changé.

Très actif depuis son entrée en jeu, lui qui n'avait plus foulé les terrains depuis novembre 2021, lâchait une sublime frappe juste en-dessous de la lucarne droite de Bertaud (1-1, 82e), alors qu'Omlin était sorti pour une blessure à l'épaule (69e). Sur une bonne dynamique en fin de rencontre, l'ASSE est allée chercher la victoire dans les derniers instants grâce à une frappe de Nordin, qui a libéré le stade Geoffroy-Guichard (2-1, 90e+1).

Au bout du suspense, Khazri scellait la victoire stéphanoise en concluant un beau travail de Nordin (3-1, 90e+3). Une victoire symbolique pour les Verts, qui ne sont provisoirement plus derniers, avant d'aller à Clermont. En revanche, Montpellier replonge et manque d'accrocher la quatrième place avant de recevoir le LOSC.