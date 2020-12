PSG : Kylian Mbappé encore sur le banc contre Strasbourg ?

Dimanche soir, le PSG s'est déplacé à Lille sans Neymar, pas remis de son entorse de la cheville, et n'a pas pu aligner Kylian Mbappé d'entrée de jeu, sur recommandation du staff médical. Entré en fin de partie, l'attaquant français n'a pas pu débloquer le score. Problème pour son club, il ne pourrait pas non plus débuter face à Strasbourg mercredi soir au Parc des Princes.

En effet, comme le rapporte Le Parisien, le joueur de 22 ans souffre de douleurs musculaires à la cheville, aux cuisses, aux adducteurs. En gros, il est proche de la zone de rupture, à l'image de Presnel Kimpembe, sorti blessé. Pour ne pas jouer avec le feu, l'entraîneur Thomas Tuchel pourrait donc une nouvelle fois limiter le temps de jeu de son meilleur buteur.