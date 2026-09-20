OL : Zachary Athekame, la bonne pioche du mercato

Cet été encore, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a tenté quelques coups. Parmi eux, il y a notamment Zachary Athekame. En quête d’un latéral droit, les Gones ont donc misé sur le Suisse de 21 ans. Un joueur qui a fait sa formation au pays avant de faire ses débuts à Xamax, puis chez les Young Boys. En 2025, le natif de Genève a tapé dans l’œil de l’AC Milan. En Lombardie, il a participé à 33 matchs toutes compétitions confondues, mais seulement 7 en tant que titulaire. Le défenseur a toutefois marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Cet été, les Rossoneri lui ont ouvert la porte afin qu’il trouve du temps de jeu et poursuive sa progression.

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L’OL lui a offert le projet idéal. Les Gones ont ainsi bouclé son arrivée le 14 août dernier. « L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du défenseur suisse Zachary Athekame, prêté sans option d’achat par l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2027. International suisse Espoirs à 17 reprises, le défenseur de 21 ans dispose ainsi, malgré son jeune âge, d’une première expérience significative au plus haut niveau. L’Olympique Lyonnais est heureux de pouvoir compter sur Zachary Athekame, dont le profil, alliant vitesse, puissance et polyvalence, offrira de nouvelles possibilités au groupe de Paulo Fonseca », indiquait le communiqué du club rhodanien.

Une recrue qui s’intègre bien

Et le joueur suisse n’a pas perdu de temps. Très vite, il a trouvé ses marques et s’est révélé être une excellente option sur le flanc droit de la défense lyonnaise. Généreux dans l’effort, il a aussi participé activement au jeu offensif, n’hésitant pas à combiner et à solliciter ses coéquipiers. Il a fait parler sa puissance et son explosivité. Il a été récompensé de ses efforts puisqu’il a marqué le troisième but lyonnais du droit après une belle phase de son équipe (3-0, 49e). Puis, il s’est mué en passeur décisif sur le quatrième but de son capitaine Corentin Tolisso.

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La recrue rhodanienne totalise 2 buts et 2 offrandes en six matchs à Lyon. « Les stats sont bonnes. Mais le plus important, c’est qu’on gagne les matches. Si je peux avoir des statistiques, j’essaye d’en avoir. Mais le plus important, c’est qu’on gagne. » Il a d’ailleurs évoqué le succès contre les Bretons. « C’est un adversaire direct et on aime ce genre de confrontation. On aime jouer contre les meilleurs de la Ligue 1. Rennes est une très bonne équipe. On est contents d’avoir gagné. » Bien parti à Lyon, il va enchaîner durant la trêve avec la sélection suisse avant de retrouver son club. Un club qui doit déjà se dire qu’il a fait une bonne pioche, même s’il est seulement prêté.