Coupe du Monde 2026 : le Brésil retient son souffle pour Raphinha

Le Brésil n’a pas complètement rassuré face à Haïti mais a assuré l’essentiel en s’imposant 3-0 durant cette 2e rencontre de cette Coupe du Monde 2026. Les attaquants ont fait le travail en première période par un doublé de Matheus Cunha (23e, 36e) et un troisième but signé Vinicius (45e+3). Entre temps, il y a eu la mauvaise nouvelle de la soirée avec la sortie sur blessure de Raphinha, remplacé par le jeune Rayan. Il y a de quoi être inquiet car cela ressemble bel et bien à une blessure musculaire.

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«Nous évaluerons Raphinha demain, réagissait Carlo Ancelotti après la rencontre. Pour l’instant, nous ignorons ce qui s’est passé. J’ai appelé Rayan car il a montré de bonnes qualités et son profil est différent de celui de Raphinha. Ce sont les petits détails qui font la différence. J’ai choisi Rayan précisément pour cette raison», assurait le sélectionneur, tout de même privé d’un de ses cadres dans un avenir immédiat. Les examens nous en diront plus mais déjà, la Seleçao retient son souffle.

Rechute pour Raphinha ?

Il sera évalué au réveil, au lendemain de la rencontre pour évaluer l’ampleur de sa blessure. D’après les médias espagnols, le Brésilien est touché aux ischio-jambiers de la jambe droite et ne semble pas si inquiet au ressenti. Il a tout de même quitté le stade en boitillant. Le staff médical est lui bien plus réservé, d’autant que la saison du joueur du FC Barcelone a été pas mal perturbée par des pépins musculaires. Il était d’ailleurs sorti sur blessure lors du match amical face à la France en mars dernier.

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Vinicius était d’ailleurs là pour le rappeler aux médias après la victoire. «C’est dommage que Rapha soit sorti blessé, je pense que c’est la même chose que la dernière fois. J’espère que ce n’est pas grave pour qu’il puisse rester avec nous». En effet face aux Bleus, Raphinha avait déjà été victime de l’ischio de la jambe droite, le tenant éloigné des terrains pendant 5 semaines. Il avait manqué les quarts de finale de Ligue des Champions. Espérons pour lui qu’il reverra un Mondial où Neymar est attendu au prochain match.