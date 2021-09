Kevin-Prince Boateng cartonne son demi-frère Jérôme Boateng !

À peine arrivé à l'Olympique Lyonnais, le défenseur central allemand Jérôme Boateng a été puni d'une amende d'1,8 million d'euros par la justice allemande pour agression envers son ex-compagne, avec qui il a vécu huit ans et a eu deux enfants. Les faits remontent à l'été 2018, quand le couple était en vacances. Un déboire judiciaire dont son nouveau club n'était pas au courant avant la signature du contrat.

Dans des propos récoltés par Bild, Kevin-Prince Boateng, nouveau joueur du Hertha Berlin, ne veut plus avoir aucun lien avec son demi-frère suite à cette affaire : «Je me suis éloigné de Jérôme depuis longtemps. J'apprécie et je respecte la loi allemande. Je déteste la violence contre les femmes. Je ne m'identifie pas aux actions de mon frère et je n'ai donc plus rien à faire avec lui», a-t-il expliqué au quotidien outre-Rhin.