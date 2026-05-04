OL, Équipe de France : la folle année 2026 de l’oublié Corentin Tolisso

Corentin Tolisso aurait pu vivre une soirée bien différente. Mis KO après un contact à la première minute de jeu, le milieu de terrain est resté au sol durant quelques minutes, entourés de certains coéquipiers et d’adversaires. Finalement, plus de peur que de mal pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui a pu reprendre sa place après être passé entre les mains expertes du staff médical. Et Paulo Fonseca et ses équipes doivent se dire que le match aurait sûrement été bien différent sans lui. En effet, le natif de Tarare a de nouveau livré une copie pratiquement impeccable. Cela a souvent été le cas lors de cet exercice 2025-26 durant lequel il a enfilé le brassard avec succès. Un rôle qui lui sied à merveille.

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Tolisso en patron

Titulaire en puissance, le Français a ainsi participé à 37 matches toutes compétitions confondues (32 titularisations). Le temps pour lui de délivrer 6 assists et de marquer 14 buts. Sur l’année civile 2026, il a marqué 7 buts et donné 6 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Hier soir face au Stade Rennais, lors d’une rencontre capitale dans la course à la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions, il a d’ailleurs régalé. Dans tous les bons coups, le capitaine a délivré une première passe décisive à destination de Roman Yaremchuk à la 37e. L’international tricolore a déposé un centre parfait sur la tête de l’attaquant, qui a égalisé (1-1). Puis, Tolisso a pris ses responsabilités et transformé le pénalty obtenu par Afonso Moreira (2-1, 42e). En deuxième période, il a récidivé avec une assist sur le quatrième but signé Endrick (4-2, 75e).

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Au-delà de ça, Tolisso, qui a été impliqué sur 6 buts lors de ses 3 dernières sorties en Ligue 1 (3 buts, 3 assists), a livré une prestation solide. Appliqué défensivement, il a été au combat, lui qui a gagné de nombreux duels, récupéré des ballons et réalisé des tacles gagnants. Offensivement, il a été très impliqué. Bref, une nouvelle masterclass de la part de Tolisso. Le tout, sous les yeux de Guy Stéphan, qui était présent au Groupama Stadium hier soir à une dizaine de jours de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Oublié de la liste des joueurs de la saison lors des Trophées UNFP, le champion du monde 2018 espère ne pas l’être de celle des Tricolores, lui dont la dernière cape remonte au 23 juin 2021 lors de l’Euro (Portugal-France, 2-2).

Cocorico pour Tolisso ?

Avant de penser aux Bleus, Tolisso, qui ne souhaite plus parler d’une éventuelle sélection, veut avant tout finir le boulot avec Lyon et retrouver la Ligue des Champions. Hier soir, il a montré la voie. Nous l’avons d’ailleurs élu homme du match avec la note de 8. Idem pour L’Equipe, qui évoque un «Tolisso magistral», et Le Progrès, qui a ajouté : «Corentin Tolisso a encore réussi une performance phénoménale. Il offre le premier but à Yaremchuk, convertit le pénalty du 2-1, ou encore se permet un tacle gagnant dans la surface rennaise avant la pause. C’est encore lui qui fait la passe décisive pour Endrick (75e). Un match de patron, comme d’habitude.» De son côté, Le Figaro parle d’un « Tolisso au zénith ». Il n’y a pas que les journalistes qui ont été bluffés par le match du milieu. Les Lyonnais sont également dithyrambiques à son sujet, à l’image de Clinton Mata.

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« Champion, champion, champion…Je ne sais même plus quoi dire sur Coco. C’est un capitaine exemplaire, déterminé. Il le montre encore match après match. On ne sait même plus quoi dire par rapport à ses prestations. Je suis super heureux pour lui, de ce qu’il est en train de vivre, de ce qu’il est aussi en train de nous apporter. C’est quelqu’un qui vit les choses à 100 %. Il arrive à transcender l’équipe, à transmettre son énergie. Aujourd’hui (dimanche), il a encore prouvé que ce n’était pas pour rien qu’il était aussi passé par des grands clubs. Merci à lui de nous aider pour pouvoir continuer sur cette lancée.» Endrick a également eu quelques mots sympathiques pour son coéquipier. « Je pense que c’est notre meilleur joueur. C’est notre capitaine, notre leader. Il s’occupe de son équipe. On sait que c’est une idole ici. C’est un joueur spectaculaire qui donne tout sur le terrain. Je suis très heureux de partager le terrain avec lui. Il n’y a pas assez de mots pour définir Coco.» Un joueur qui a de nombreux défis à relever en cette fin de saison, tant collectivement qu’individuellement.