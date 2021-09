FC Barcelone : Alex Grimaldo n'est pas contre un retour

A la veille d'affronter son club formateur en Ligue des Champions, le latéral gauche de Benfica Alejandro Grimaldo a accordé un entretien à SPORT et s'est livré sur l'actualité du FC Barcelone. Interrogé sur la possibilité de le revoir sous les couleurs blaugranas, le joueur de 26 ans n'a pas fermé la porte à un retour, comme l'a déjà fait Eric Garcia cet été en provenance de Manchester City.

« Ce n'est pas un chapitre clos. Le Barça est ma maison et je ne fermerai jamais la porte à la maison. Il est clair que Barcelone reste l'un des meilleurs clubs du monde et je ne leur dirais jamais non », a-t-il déclaré au quotidien sportif catalan. Quand on sait que le Barça est à la recherche du successeur de Jordi Alba (32 ans), cette déclaration ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd...