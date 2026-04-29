Mateo Del Blanco dans le viseur de Strasbourg et de l’OL

Strasbourg joue la première demi-finale européenne de son histoire ce jeudi (21h) avec un déplacement à Vallecas pour y affronter le Rayo Vallecano en Ligue Europa Conférence. Outre cette grande échéance, la direction ne perd pas de temps et pense aussi à la prochaine saison. Elle souhaite même renforcer le poste de latéral gauche où Ben Chilwell est le seul spécialiste du poste.

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D’après L’Equipe, le Racing a un œil sur Mateo Del Blanco. L’Argentin de 22 ans évolue au Club Atlético Unión de Santa Fe où il est sous contrat jusqu’en décembre 2028. Il dispose aussi d’une clause libératoire de 3 M€. A la fois jeune et expérimenté (104 matchs joués avec son club), le latéral gauche a l’avantage de disposer d’un passeport espagnol. L’OL et Toulouse sont aussi sur le coup.