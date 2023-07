OL : Matthieu Louis-Jean et son travail avec Eagle Football

La suite après cette publicité

L’OL a accueilli un nouveau visage cet été. Matthieu Louis-Jean a pris la main sur la cellule de recrutement. Accompagné par Benjamin Charrier qui sera chargé de coordonner les équipes, il va diriger un petit collectif de 6 personnes dont notamment 4 scouts et un analyste vidéo. Dans un entretien à OLPlay ce mardi, le nouveau boss du recrutement a précisé son rôle et indique qu’il travaille seulement pour le compte de l’OL, et non pas pour le compte du groupe Eagle.

«On aime échanger avec Eagle sur la data. Il nous faut toutes les données possibles. (…) Pour le moment, je ne travaille que pour l’Olympique Lyonnais. On a des échanges et il y a des synergies entre clubs car on fait partie du groupe Eagle, mais je ne travaille que pour l’OL» prévient Louis-Jean. Voilà un message qui devrait rassurer les supporters rhodaniens, inquiets de voir certaines décisions prises par John Textor ces dernières semaines.

