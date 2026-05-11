Trophées UNFP 2026 : Hakimi promet de belles choses aux supporters

Sur le tapis de la cérémonie des trophées de l’UNFP, l’arrivée d’Achraf Hakimi attire forcément les regards au Palais Gabriel. Élégant, souriant, le latéral du PSG prend le temps de savourer l’instant, dans une soirée où le football français est célébré sous toutes ses formes, entre récompenses individuelles et ambitions collectives encore très élevées en cette fin de saison.

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Au micro, il glisse quelques mots sur l’importance du moment et les objectifs qui restent à aller chercher, dans un mélange de fête et de concentration avant les derniers rendez-vous majeurs : «c’est l’occasion de mettre le meilleur costume. C’est important de célébrer le football français. On espère plein de titres. Il reste encore deux matchs pour être champion. On espère arriver dans les meilleures conditions pour la finale de la Ligue des Champions. On va tout faire pour les Parisiens et les Français».