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CdM 2026 : le clan Lloris pense que Hugo ne sera pas appelé

Par Tom Courel
1 min.
Hugo Lloris devant la presse avant un match de l'équipe de France @Maxppp

Si le portier de 39 ans avait ouvert la porte aux Bleus pour la prochaine Coupe du Monde, sa présence sur le continent américain est de moins en moins probable ce mercredi. Comme l’avait détaillé Hugo Lloris, portier du LAFC, retrouver l’équipe de France serait un pari osé, mais totalement assumé. Cependant, tout serait chamboulé à la veille de l’annonce de la liste de Didier Deschamps.

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En effet, le rempart évoluant en MLS devrait accepter un poste de troisième gardien lors du voyage aux États-Unis, et serait simplement présent pour endosser le costume de joueur expérimenté. Un rôle qui le placerait très en retrait et qui susciterait de nombreuses interrogations chez ses proches. D’après RMC Sport, son entourage pense même qu’il ne sera pas appelé par le sélectionneur des Bleus malgré son immense carrière. La réponse est attendue sur TF1 dès demain.

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