Euro 2020 : Pablo Sarabia flingue Rafael van der Vaart

Rafael van de Vaart ne s'est pas fait que des amis. Interrogé par la chaîne néerlandaise NOS, l'ancien joueur avait détruit la Roja. «L'Espagne est horrible. J'espère que nous (les Pays-Bas) nous allons jouer contre eux. Il n'y a rien dans cette équipe. Tout ce qu'ils font, c'est de passer d'un côté à l'autre. Ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une dernière passe». Des propos qui sont arrivés aux oreilles des Espagnols. Koke a été le premier à dégainer.

«Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas. Je me souviens très bien de van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010.» Ce mardi, c'était au tour de Pablo Sarabia de répliquer. Interrogé par Radio Marca, le joueur du PSG a confié : «il s’est trompé dans ses déclarations, encore plus en étant footballeur. Il a dit de la merde. Mais le seul souvenir que j’ai de lui, c’est la Coupe du monde 2010 et il ne s’en est pas très bien sorti puisque nous avons remporté la finale». Voilà Rafael van der Vaart rhabillé pour l'hiver !