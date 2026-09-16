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UEFA Europa League

L’OM a réfléchi à déclarer forfait en Ligue Europa…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les joueurs de l'OM après la défaite à Rennes @Maxppp
Besiktas Marseille

L’Olympique de Marseille lance demain sa campagne européenne en Ligue Europa sur le terrain de Besiktas. Un match compliqué attend les hommes de Bruno Genesio. Jouer dans un stade bouillant en Turquie n’est jamais facile et les Phocéens devront le faire avec une équipe en plein doute. Après un mercato catastrophique (0 recrue), le club olympien est treizième du classement de Ligue 1 avec trois défaites en quatre rencontres. Une situation tendue pas vraiment propice à un exploit européen. Mais l’OM a tenu à disputer la C3…

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L’Équipe révèle en effet qu’après l’annonce de la sanction de l’UEFA (10 M€ d’amende et une exclusion avec sursis des prochaines compétitions européennes), l’OM a réfléchi à ne pas participer à la Ligue Europa. Le quotidien rappelle que d’autres grands clubs (AC Milan, Juventus) ont fait l’impasse sur la C3 et la C4 pour faire baisser la pression de l’UEFA. Cependant, après avoir pesé le pour et le contre, l’OM a décidé de ne pas déclarer forfait. La Ligue Europa reste considérée comme une compétition de renom qui peut renflouer les caisses, même si les revenus sont à des années-lumière de ceux promis par la Ligue des Champions. En revanche, les Olympiens auraient jeté l’éponge si cela avait concerné une participation en Ligue Conférence.

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