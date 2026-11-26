Avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, la Chine n’a jamais réussi à produire une superstar du football mondial malgré de grosses ambitions au début des années 2010 avec le fameux projet Chine 2030. Les joueurs ayant réussi à s’imposer en Europe, à l’image de Sun Jihai ou de Wu Lei sont très peu nombreux alors que la Chine a réalisé de nombreux investissements dans la formation ces dernières années. Mais le pays peine toujours à faire émerger des talents capables de rivaliser avec les meilleurs joueurs de la planète. Du moins, jusque-là. Car depuis quelques jours, un nom suscite énormément d’enthousiasme dans le pays : celui de Songyuan Zhao. À seulement 17 ans, l’attaquant chinois est en train de se faire remarquer à l’occasion de la Coupe du Monde U17 au Qatar, une compétition que la Chine retrouve après 21 ans d’absence. Déjà intéressant malgré la lourde défaite de sa sélection face à l’Espagne (0-5), le jeune homme a surtout crevé l’écran face au Maroc (2-2), lundi, en s’offrant un doublé et le trophée d’homme du match.

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Ce jeudi, il a encore été buteur lors de la large victoire de son équipe face aux Fidji (8-0). Et le profil de Songyuan Zhao a de quoi intriguer. Du haut de son mètre 94, le numéro 9 chinois dispose d’une mobilité et d’une aisance technique assez surprenantes pour un joueur de son gabarit. Capable d’éliminer dans les petits espaces, à l’aise des deux pieds et particulièrement intéressant dans son jeu de corps, l’attaquant a notamment étalé toute sa palette technique sur son premier but face aux Lionceaux de l’Atlas. Après avoir récupéré le ballon haut, il s’est défait de plusieurs défenseurs avant de conclure du pied gauche. Il a ensuite démontré ses qualités de finisseur en reprenant un centre en première intention, avant de passer tout près du triplé. Des caractéristiques qui lui valent déjà des comparaisons avec Zlatan Ibrahimović dans les médias chinois.

Un lycéen déjà international A

Mais au-delà de ses qualités footballistiques, c’est surtout le parcours de Songyuan Zhao qui détonne. Né le 7 avril 2009 à Pékin, d’un père ancien footballeur et d’une mère ancienne joueuse de volley-ball, l’attaquant n’appartient à aucun club professionnel. À la sortie de l’école primaire, plutôt que d’intégrer un centre de formation, il a poursuivi sa scolarité au sein du lycée rattaché à l’université de Tsinghua, l’un des établissements les plus prestigieux du pays. Le jeune homme suit ses cours la journée avant de s’entraîner l’après-midi, tandis que son père lui organise des séances supplémentaires le week-end. International U15 depuis 2024, il a affolé les compteurs lors des qualifications pour la Coupe d’Asie U17 avec 11 buts en 5 rencontres, dont un sextuplé face à Brunei. Buteur en finale de la compétition face au Japon en mai dernier (défaite 2-3), il a également marqué lors de rencontres amicales face aux jeunes d’Arsenal et du Bayer Leverkusen. Et en septembre dernier, sans avoir disputé la moindre rencontre professionnelle, il est devenu le plus jeune international A de l’histoire de la sélection chinoise, à 17 ans et 170 jours, face aux Maldives.

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Particulièrement studieux, Songyuan Zhao possède également une méthode de travail assez particulière pour le monde du football. L’attaquant de 17 ans ne se sépare jamais de son carnet dans lequel il consigne ses observations tactiques, dessine des schémas de jeu et analyse ses déplacements. Il y détaille notamment les différentes manières d’effectuer un pressing efficace, un travail qui a porté ses fruits face au Maroc. Quelques images de son carnet magique circulent d’ailleurs sur les réseaux sociaux. Et il ne devrait pas tarder à attirer l’œil des clubs européens. Selon Sina Sports, plusieurs structures suivent attentivement son évolution, alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. La perspective de rejoindre un club européen commence donc à se poser pour celui qui suscite déjà d’immenses attentes dans son pays. Avant cela, le lycéen aura l’occasion de confirmer puisque la Chine devrait réussir à se qualifier en tant que meilleur 3e dans la compétition.