Coupe du Monde 2026, Sénégal : un énorme forfait pour la finale contre l’Irak

On ne peut pas dire que le début de Coupe du Monde des Sénégalais soit à la hauteur des attentes générées par leur dernière CAN (le verdict du TAS est toujours attendu pour déterminer l’identité du vainqueur entre le Sénégal et le Maroc, donné vainqueur par la CAF en mars). Après une défaite face à la France lors de la première journée (3-1), les coéquipiers de Sadio Mané ont sombré face à la Norvège (3-2).

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De nombreuses individualités sont passées à côté de leur match, mais certainement pas Édouard Mendy malgré trois buts encaissés. Sans l’ancien portier de Chelsea, les hommes de Pape Thiaw auraient pu en concéder deux de plus, c’est une certitude. Souvent laissé à l’abandon par sa défense, le gardien de 34 ans a réalisé trois arrêts, dont un de grande classe devant Martin Ødegaard. Il a finalement quitté ses partenaires après l’heure de jeu en boitant.

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Mendy absent contre l’Irak

L’inquiétude de le voir louper le dernier match de groupe face à l’Irak était réelle, et ce qui était redouté s’est confirmé cette nuit. Mendy sera forfait pour cette "finale" de la troisième place dans le groupe I. «Suite à une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Edouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal », indique la Fédération sénégalaise dans un communiqué publié cette nuit.

Suite à une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Edouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal.



Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer… pic.twitter.com/AEJl6eUbNx — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 24, 2026

«Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer la suite de sa participation à la compétition. Prompt rétablissement Edouard». En attendant, c’est donc Mory Diaw qui devrait prendre le relais dans les buts sénégalais. Le gardien du Havre et ancien du PSG devrait connaître sa 6e sélection vendredi. En cas de victoire, le Sénégal aura une chance d’accéder aux 16es de finale en terminant parmi les meilleurs troisièmes. Mais tout autre résultat condamnerait les chances des Lions de la Téranga.