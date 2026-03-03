PL : Liverpool tombe à Wolverhampton au bout du temps additionnel

Coupe d’envoi de la 29e journée de Premier League ce soir avec 4 rencontres au programme. Liverpool se rendait notamment sur la pelouse de Wolverhampton pour tenter d’enregistrer une 4e victoire consécutive en championnat. Sur le papier, les Reds partaient avec un statut de favoris, sur le terrain aussi mais ils se sont longtemps cassés les deux sur la défense de la lanterne rouge. Pire encore, malgré pléthore d’occasions, ils encaissaient le premier but de la soirée signé Gomes (1-0, 78e), contre le cours du jeu.

La suite après cette publicité

Le 5e but de Mohamed Salah en Premier League cette saison a rapidement remis les Scousers à égalité (1-1, 83e) mais c’est bien la victoire qu’il fallait aller chercher. Van Dijk a eu l’opportunité de donner l’avantage à son équipe, seulement sa tête a fini dans les bras de José Sa. Dans la foulée, André bénéficiait d’une mauvaise relance pour tromper Allison d’un tir dévié (2-1, 90e+4) et offrir aux siens une seconde victoire consécutive. Le maintien est encore très loin (13 points de retard sur le premier non relégable) mais les Wolves accrochent un nouveau nom à leur tableau de chasse, alors que les Reds, 5es, sont sous la menace de Chelsea.

Les résultats des matchs de la soirée :

Bournemouth 0 - 0 Brentford

Everton 2 - 0 Burnley : Tarkowski (32e), Dewsbury-Hall (60e)

Leeds 0 - 1 Sunderland : Diarra (sp 70e)

Wolverhampton 2 - 1 Liverpool : Gomes (78e), André (90e+4) ; Salah (83e)