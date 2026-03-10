Le Real Madrid étudie une nouvelle piste sexy pour remplacer Arbeloa

Qui sera l’entraîneur assis sur le banc de touche du Real Madrid la saison prochaine ? Sans doute pas Alvaro Arbeloa. L’ancien coach du Real Madrid Castilla ne sera pas jeté comme un vulgaire mouchoir en papier puisqu’il pourrait être recasé au sein de la Casa Blanca. Mais ce qui est sûr, c’est que Florentino Pérez veut du lourd pour oublier l’échec Xabi Alonso et retrouver un Real Madrid conquérant. Hier, le nom de Mauricio Pochettino est venu rejoindre celui de Jürgen Klopp dans la liste des techniciens qui plaisent au board merengue.

Le sélectionneur des États-Unis connaît bien la Liga et son nom avait déjà été associé à celui de la Casa Blanca. S’il ne prolonge pas avec les USA, il sera libre à partir du 1er août prochain. Mais comme vous vous en doutez, lui et Klopp ne sont pas les seules options étudiées par la direction madrilène. Selon le journaliste espagnol Jorge Picon, Madrid rêve toujours de Zinedine Zidane, même s’il sait que c’est une mission quasiment impossible.

Madrid l’apprécie malgré son passé au Barça

« Arbeloa est un homme de club et aura une place au Real Madrid. Il y a des gens au sein du club qui mettent des noms sur la table. On parle de Zidane. Zidane est le rêve de Florentino dans ce genre de situation. Zidane est l’option numéro 1, mais il y a le problème de la sélection française. Autre option qui plait beaucoup, c’est Jürgen Klopp. Il y a eu des contacts avec son clan », a-t-il déclaré au micro d’El Desmarque, avant de lâcher qu’un autre profil sexy a la cote dans les bureaux du Bernabéu.

« Il y a un entraîneur dont on ne parle pas et qui plait beaucoup aux dirigeants, c’est Cesc Fabregas. Un entraîneur jeune qui a des capacités de leader. Le Real Madrid l’appréciait déjà quand il était joueur lorsqu’il jouait à Arsenal. Malgré son passé au FC Barcelone, c’est un entraîneur qui est vu comme un technicien charismatique qui sait diriger ses équipes. Ils le voient comme capable de diriger une équipe comme le Real Madrid ». Affaire à suivre.