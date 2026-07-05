Coupe du Monde 2026 : Mauricio Pochettino s’essaie au baseball avant la Belgique

Alors que les États-Unis s’apprêtent à défier la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la sélection américaine aborde ce choc avec une certaine sérénité. Solides depuis le début de la compétition, les hommes de la Team USA ont validé leur qualification après une victoire convaincante face à la Bosnie-Herzégovine (2-0), concluant la phase de groupes à la première place de leur groupe D. Un parcours sérieux qui installe une confiance réelle avant ce rendez-vous face à un adversaire européen expérimenté.

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U.S. Men's National Team manager Mauricio Pochettino tosses the first pitch at the @Mariners game ⚽️⚾️



He's a natural! #WorldCup pic.twitter.com/9JVwvFplwV — MLB (@MLB) July 4, 2026

À plus de 48h de ce match à haute intensité, Mauricio Pochettino a choisi de détendre l’atmosphère. L’ancien entraîneur du PSG a été aperçu dans une séquence vidéo en train de s’essayer au baseball, sous les applaudissements et les rires de ses joueurs. Une scène conviviale qui illustre l’état d’esprit positif régnant au sein du groupe américain, déterminé, mais visiblement libéré à l’approche de ce grand test face aux Belges.