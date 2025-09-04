Florentin Pogba donne des nouvelles de son frère Paul

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, Florentin Pogba a donné des nouvelles de son frère Paul, qui se rapproche d’un retour à la compétition avec l’AS Monaco. «Ça fait toujours plaisir de revoir mon petit frère retrouver des sensations et s’entraîner avec un groupe. La période sans football a été très longue pour lui. Ça fait aussi du bien à la France (de le revoir). J’espère qu’il va reprendre doucement mais sûrement. On veut du long terme. Il reprend doucement avec le groupe», a tout d’abord assuré celui qui vient de signer au Stade Poitevin, en National 2.

Et d’ajouter : «je l’ai eu hier (mercredi), il m’a dit qu’il avait trois jours de repos durant la trêve avant de reprendre les entraînements avec le groupe. Tout se passe bien pour sa reprise, j’espère qu’il va retrouver les terrains au plus vite. Il va apporter son expérience. Ce sera un bon pilier pour cette équipe. Je l’ai vu à chaque période, quand il est monté à 97/98 kilos, puis s’affûter. Là ça fait vraiment du bien de le voir comme ça, j’espère qu’il va faire plaisir aux Français. Je sais qu’il s’entraîne bien». Pour le plus grand bonheur de l’AS Monaco.