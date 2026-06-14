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Coupe du Monde

France - Sénégal : la sortie d’El-Hadji Diouf sur un maraboutage de Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé avec la France @Maxppp
France Sénégal

24 ans après son exploit retentissant signé face au champion du monde en titre français, le Sénégal veut réitérer. Mardi soir, les Lions de la Téranga lanceront leur Coupe du Monde avec un choc face à l’équipe de France, l’une des favorites à la victoire finale. Dans un entretien accordé à L’Équipe, la légende sénégalaise El-Hadji Diouf a abordé cette rencontre. Il a notamment évoqué… l’idée d’un maraboutage de Kylian Mbappé.

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Le premier à m’appeler (après le tirage au sort) a été mon frère Wilfrid (Mbappé). Il m’a dit : “Il faut faire attention à mon fils, il ne faut pas faire comme avec Zidane” (sous-entendu : le marabouter). Je lui ai répondu : “On va faire comme Zidane, ton fils ne va pas jouer.” Bien sûr que j’ai envie de voir ces équipes-là avec leurs meilleurs joueurs. Le foot, c’est d’abord un spectacle. Un match sans Mbappé ? Non ! J’étais bien content de battre la France sans Zidane. Mais avec monsieur Zidane, ça allait faire autre chose encore…»

Pub. le - MAJ le
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