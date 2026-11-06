Allemagne : Jürgen Klopp s’enflamme pour Wael Mohya

C’est l’une des grandes surprises de la liste de Jürgen Klopp pour les prochains matches de l’Allemagne face à la Serbie et aux Pays-Bas. À seulement 17 ans, Wael Mohya a été convoqué pour la première fois avec la Mannschaft, après avoir longtemps été annoncé dans le viseur du Maroc. Présent en conférence de presse, le sélectionneur allemand n’a pas caché son enthousiasme concernant le jeune milieu du Borussia Mönchengladbach. « C’est l’un de ces cas où l’on est obligé de s’y intéresser. Il n’y a pas beaucoup de joueurs de 17 ans qui évoluent actuellement en Bundesliga. Rien que cela, c’est déjà une réussite exceptionnelle. Mais en plus, il joue bien, vraiment très bien. Je suis en contact avec lui et sa famille, et nous avons discuté de la manière dont nous souhaitions aborder les choses. J’ai vraiment envie de construire l’avenir avec ces garçons, dont Wael, sans faire de promesses particulières », a expliqué l’ancien entraîneur de Liverpool.

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Klopp a également révélé avoir personnellement échangé à plusieurs reprises avec le jeune talent et son entourage pour préparer son arrivée en sélection. « Cela fait longtemps que je m’occupe de jeunes joueurs très talentueux et c’est quelque chose que j’apprécie énormément. Je l’ai expliqué à la famille Mohya et nous avons convenu de le faire venir, essentiellement pour lui permettre de découvrir cet environnement. Il s’agit de lui faire vivre les entraînements de l’intérieur, car je pense que c’est important lorsqu’on en a l’occasion. Bien sûr, tout dépendra de ses performances à l’entraînement, c’est logique. Mais il s’agit aussi de voir comment un jeune se comporte, sur le terrain comme en dehors, et de discuter avec lui. J’ai déjà eu trois conversations avec lui et elles ont toutes été excellentes, je dois le dire. Je n’avais pas autant confiance en moi à 17 ans, mais en même temps, je n’étais pas aussi bon que lui à cet âge-là ! J’ai donc vraiment hâte d’accueillir Wael parmi nous. » Une déclaration particulièrement élogieuse qui témoigne de l’intérêt porté par Klopp à l’un des plus grands espoirs du football allemand.