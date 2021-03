Le Real Madrid impressionne l'Europe, Roman Abramovich prend les choses en main pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le Real Madrid taille patron en Ligue des Champions

Victorieux, à l'aller (0-1) à Bergame, le Real Madrid a terminé le travail, hier soir, en s'imposant (3-1) face à l'Atalanta. Une rencontre maitrisée de bout en bout par les hommes de Zidane qui vont pouvoir prolonger leur aventure européenne. AS parle d'une «bonne gorgée de champions» en référence à la célébration de Sergio Ramos et de Lucas Vázquez, tandis que Marca évoque une «faim de champions» pour les Madrilènes. Le Parisien n'hésite pas, de son côté, à souligner la nouvelle très bonne performance de Karim Benzema, auteur de son 70e but en Ligue des Champions, hier soir, sur la pelouse de l'Estadio Alfredo Di Stefano.

Erling Haaland priorité absolue de Roman Abramovich

En manque d'efficacité dans le secteur offensif, Thomas Tuchel serait encore à la recherche d'un buteur. Une idée partagée avec le boss de Chelsea, Roman Abramovich, qui aurait fait d'Erling Haaland sa priorité absolue. Une information révélée par la presse anglaise, à l'image du Daily Mirror qui parle de «mission personnelle» pour le président des Blues. De son côté, le Daily Express évoque, lui, le «plan» de l'oligarque pour s'offrir l'attaquant norvégien. Le quotidien, qui n'hésite pas non plus, à se mouiller en expliquant que Chelsea pourrait bien battre Manchester United et consorts sur ce dossier qui s'annonce déjà brûlant.

Lionel Messi continue d'écrire sa légende

Victorieux face à Huesca (4-1), ce lundi, Lionel Messi n'en finit plus d'affoler les compteurs et d'accumuler les records. Après avoir égalé Xavi en nombre de matches disputés sous les couleurs blaugranas, Mundo Deportivo fait l'inventaire des exploits du génie argentin, ce matin, en titrant : «Messi des records». Nombre de minutes, nombre de buts ou encore nombre de titres remportés à Barcelone... la liste est longue. Une information reprise également par Sport qui consacre sa Une au sextuple Ballon d'Or, le qualifiant une nouvelle fois de «Légende».