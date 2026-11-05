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UEFA Europa League

Real Sociedad - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'OL @Maxppp
Real Sociedad Lyon

Ce jeudi, on dispute la quatrième journée de la Ligue Europa avec un sacré choc entre la Real Sociedad et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Basques s’articulent dans un 4-4-2 avec Unai Marrero dans les cages derrière Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Mamadou Sarr et Sergio Gomez. Le milieu de terrain est assuré par Yangel Herrera et Jon Gorrotxategi tandis que Gonçalo Guedes et Ander Barrenetxea occupent les ailes. Devant, Mikel Oyarzabal est soutenu par Orri Óskarsson.

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De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert et Abner Vinicius en défense. Mads Bidstrup et Corentin Tolisso composent l’entrejeu avec Tanner Tessmann un cran plus bas. Devant, Khalis Merah est en attaque avec Kaïl Boudache et Keito Nakamura à ses côtés.

Les compositions

Real Sociedad :

Real Sociedad

4-4-2
Officielle

Olympique Lyonnais :

Lyon

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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