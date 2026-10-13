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Ligue des Champions

PSG : Dembélé évoque sa relation avec Donnarumma

Par Maxime Barbaud - Valentin Feuillette
1 min.
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En conférence de presse, Ousmane Dembélé n’a pas caché son affection pour Gianluigi Donnarumma, son ancien coéquipier au PSG, désormais gardien de Manchester City. À la veille des retrouvailles entre les deux hommes en Ligue des Champions, l’attaquant parisien a tenu à souligner la relation privilégiée qu’il entretient avec l’international italien, malgré les petits chambrages déjà échangés avant cette affiche européenne.

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« J’ai de très bons rapports avec lui. C’est un gardien incroyable, exceptionnel. Cet été, je n’ai pas pu aller à son mariage, mais je lui ai envoyé beaucoup de messages. Il est spectaculaire et peut te faire changer le cours d’un match », a confié Dembélé, particulièrement élogieux envers celui qui pourrait bien compliquer la tâche du PSG lors de ce choc.

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