Wayne Rooney revient sur le transfert de CR7

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Wayne Rooney, coach actuel de Derby County, s'est exprimé sur le retour de CR7 chez les Red Devils. Dans des propos relayés par le quotidien L'Equipe, l'ex-attaquant des Three Lions n'a exprimé aucun doute quant à la capacité du Portugais de 36 ans de peser sur la Premier League : «il revient dans le meilleur Championnat du monde. Il sait que c'est un grand défi. En revenant à Manchester United, il voudra à nouveau faire ses preuves. Bien sûr qu'il peut avoir un impact en Premier League. Regardez ses deux buts de la tête contre l'Irlande. Il est très exigeant envers lui-même. Si quelqu'un peut être à la hauteur de ce défi, c'est bien lui.»

La suite après cette publicité

Interrogé, par ailleurs, sur les rumeurs annonçant Ronaldo du côté de Manchester City, Rooney ne pouvait pas imaginer un instant CR7 faire le choix du grand rival : «Cristiano est une personne très fière. Il a laissé une très belle image à Manchester United. La première fois que j'ai entendu parler (de ces rumeurs), c'était juste avant une conférence de presse et vous m'avez demandé s'il irait à Manchester City. Je ne pouvais pas y croire. (...) Sa relation avec le club, Sir Alex (Ferguson) et les fans était trop importante. Je n'arrivais pas à me dire qu'il y avait des discussions avec City. Manchester United n'aurait jamais laissé se produire une telle chose.»