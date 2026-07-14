Sénégal : le ministère des Sports ordonne à la Fédération de se taire

Pas un jour ne se passe sans un nouveau remous du côté du Sénégal. Depuis l’élimination des Lions de la Téranga face à la Belgique en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026, le football sénégalais traverse une crise sans précédent. Accusation de harcèlement sexuel, licenciement de Pape Thiaw, ingérences au sein de la Fédération, le médecin de l’équipe soupçonné d’être un gynécologue : cela n’en finit plus. Ce mardi, au lendemain de la prise de parole du président de la FSF, le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné à l’instance gérant le football sénégalais de cesser les sorties médiatiques et a appelé à « la responsabilité collective » suite à la participation à la Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Le ministère de la jeunesse et des sports ordonne à la FSF de cesser ses sorties médiatiques à travers un communiqué ! 🚨 pic.twitter.com/kMT5psQbl4 — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) July 14, 2026

« Le Ministère de la Jeunesse et des Sports suit avec attention les récents débats et déclarations publiques consécutifs à la participation de notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Afin de préserver la sérénité nationale et de garantir le respect de nos institutions, le Ministère ordonne à la Fédération sénégalaise de Football de cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques relatives à cet événement. Cette mesure vise à mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l’image et à la réputation de notre pays à l’échelle internationale. L’État prend ses responsabilités et s’engage à faire toute la lumière sur cette participation. Un bilan complet et rigoureux sera mené de manière officielle. Cette évaluation se fera dans le strict respect des procédures et avec toute la gravité requise. En cette période, le Ministère appelle l’ensemble des acteurs au calme, au sens des responsabilités, ainsi qu’au respect absolu de la dignité humaine et des principes de l’État de droit », a écrit le ministère de la Jeunesse et des Sports dans son communiqué.