OM : l’Angleterre est très angoissée pour Ethan Nwaneri

Le 21 janvier dernier, Ethan Nwaneri était accueilli en rock star à son arrivée à l’aéroport de Marseille-Provence. Bain de foule, échange avec les supporters ou encore photos avec des fans dans une ambiance de folie, le jeune joueur de 18 ans a pu avoir un léger aperçu de ce qui l’attendait chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Dans la foulée, il avait été interrogé par les médias locaux, présents sur place. « L’Olympique de Marseille ? C’est l’un des meilleurs clubs du monde, avec de très grands supporters. William Saliba m’a dit que c’est l’un des meilleurs clubs du monde (…) Roberto De Zerbi est l’un des meilleurs coachs du monde. » La présence du technicien italien a clairement fait pencher la balance dans ce dossier. Courtisé par une douzaine de clubs, Nwaneri, tout comme Arsenal, a dit oui à l’OM, convaincu par RDZ. Un entraîneur charmé par sa recrue.

La suite après cette publicité

« Nwaneri est un joueur de très haut niveau, mais il deviendra un grand joueur », avait avoué le natif de Brescia, qui avait eu le nez creux. Le 24 janvier, soit le lendemain de l’officialisation de son prêt à l’OM, Ethan Nwaneri se distinguait grâce à un très joli but face au RC Lens. Utilisé face au Paris FC (67 minutes, en L1), contre le Stade Rennais (45 minutes, en Coupe de France) et face au PSG (45 minutes, en L1), le natif de Londres a fait preuve d’une certaine irrégularité. Face aux champions de France, il est notamment passé à côté de son sujet, comme le reste de son équipe. Un match qui était le dernier de RDZ à l’OM. Son départ a considérablement changé la donne pour Nwaneri. Sur le banc sans entrer en jeu face à Strasbourg en championnat (14 février), il a ensuite été remplaçant face à Brest pour la première du nouveau coach, Habib Beye. Ce dernier ne l’a utilisé que 19 minutes. Idem le match suivant face à l’OL (1er mars). Nwaneri a été sur le pré durant 27 minutes.

La suite après cette publicité

Un prêt qui tourne au « fiasco »

Le temps pour lui de délivrer une assist. Utilisé 45 minutes face au TFC en Coupe de France (4 mars), il a manqué le dernier tir au but de son équipe, qui a été éliminée de la compétition. Un coup rude pour Nwaneri, qui est resté sur la touche le week-end dernier face à Toulouse en Ligue 1. Venu en France pour engranger du temps de jeu et poursuivre sa progression sous les ordres d’un technicien reconnu, l’Anglais déchante. Son club aussi. Tout cela inquiète en Angleterre, où on suit de très près l’évolution du jeune joueur. C’est le cas du Mirror, qui a écrit : « le fiasco d’Ethan Nwaneri à Marseille atteint un nouveau point bas et s’avère désastreux. Le jeune joueur d’Arsenal a été écarté du onze de départ de Marseille quelques jours seulement après son penalty manqué qui a éliminé son équipe de la Coupe de France. »

La publication britannique poursuit : « Arteta avait déclaré que l’une des principales raisons du choix de Marseille pour Nwaneri était la présence de l’entraîneur Roberto De Zerbi, réputé pour son expérience dans le développement de jeunes talents en Premier League. Mais ce dernier a quitté Marseille le mois dernier après une défaite 5-0 face au PSG et a été remplacé par l’ancien entraîneur de Rennes, Habib Beye. Cette transition semble déjà mal tourner pour Nwaneri, le jeune joueur ayant perdu la confiance du nouvel entraîneur et ses performances étant en baisse. Lors de sa dernière apparition, il a manqué le penalty décisif qui a permis à Toulouse de vaincre Marseille en Coupe de France et, samedi dernier, lors de la revanche de son équipe en Ligue 1, Nwaneri n’était pas sur le terrain. »

La suite après cette publicité

Un plan avec RDZ qui est tombé à l’eau

Football London fait aussi part de son inquiétude. « Le cauchemar d’Ethan Nwaneri à Marseille prend une nouvelle tournure alors que les supporters expriment clairement leur mécontentement. Le jeune espoir d’Arsenal, Ethan Nwaneri, a vu son prêt à Marseille connaître des difficultés ces derniers temps et il a de nouveau été relégué sur le banc samedi. » Le Telegraph, qui évoque « un prêt malheureux de Nwaneri», est aussi préoccupé. « Lorsque Ethan Nwaneri a rejoint Marseille en prêt en provenance d’Arsenal en janvier, toutes les parties étaient convaincues d’avoir mis au point le plan idéal pour l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football européen. Dix-huit jours seulement après son arrivée en France, ce plan s’est effondré. Nwaneri a été envoyé en France pour deux raisons : d’abord, parce que Mikel Arteta n’avait pas besoin de lui. Ensuite, parce qu’on pensait qu’il tirerait un grand profit de l’opportunité de travailler avec l’entraîneur Roberto De Zerbi. »

Le média continue : « moins de 3 semaines après l’arrivée de Nwaneri, la situation avait radicalement changé des deux côtés de la Manche. À Londres, Arsenal s’est soudainement retrouvé en manque de milieux de terrain. Dans le sud de la France, presque aussi soudainement, De Zerbi n’était plus sous contrat avec Marseille (…) Nwaneri aurait-il joué davantage pour Arteta ces dernières semaines s’il n’était pas parti en France ? Probablement. Deux jours après le départ de Nwaneri du nord de Londres, Mikel Merino, s’est fracturé le pied. Six jours plus tard, Martin Odegaard se blessait pour la première fois (sur deux) ces derniers temps. Nwaneri était en concurrence avec ces deux joueurs pour du temps de jeu. Et Nwaneri aurait-il joué davantage pour Marseille si De Zerbi n’était pas parti ? Très certainement. Nwaneri a été titularisé lors des quatre matchs disputés sous les ordres de l’Italien, et n’a pas été titularisé une seule fois depuis son départ. Samedi, lors de la victoire à Toulouse, Nwaneri est resté sur le banc. »

La suite après cette publicité

Son avenir pose déjà question

Pour le Telegraph, l’Anglais, qui n’a pas été très bon à Marseille, joue de malchance. Pour Perry Groves, ancien joueur d’Arsenal, les Gunners ont fait une grosse erreur en l’envoyant à l’OM. « La seule chose que j’ai toujours dite, c’est que je ne peux pas croire qu’ils aient laissé partir Nwaneri. Je m’en fiche, on ne peut pas avoir trop de joueurs, même si on ne leur donne pas de temps de jeu et que ces joueurs n’entrent pas dans un groupe de 20, qui s’en soucie ? » Arsenal, qui suit forcément de très près ce qu’il se passe pour son jeune talent, va devoir trancher concernant son avenir. Un avenir qui ne s’écrira pas à Marseille, puisque l’Anglais ne restera pas a priori au-delà de son prêt de 6 mois. En ce qui concerne la suite, rien ne dit aujourd’hui qu’il évoluera à Arsenal la saison prochaine comme l’explique le Telegraph. Malgré son talent, son potentiel et son statut d’enfant du club, une vente n’est pas totalement à exclure.

« En définitive, cette période s’avère être une véritable épreuve pour le jeune joueur. C’était d’ailleurs, à bien des égards, l’objectif de ce prêt. S’il parvient à s’épanouir dans un tel contexte, il réussira sans aucun doute dans l’environnement plus rassurant d’Arsenal, le club qu’il a rejoint à l’âge de huit ans. Les supporters d’Arsenal craignent que Nwaneri ne soit mis à l’écart par le club et qu’un prêt aussi compliqué ne fasse que renforcer l’impression qu’il pourrait être sur une mauvaise pente (…) Au début de cette saison, Nwaneri était censé être la principale doublure du capitaine Odegaard. Mais la blessure de Kai Havertz a entraîné l’arrivée d’Eberechi Eze, reléguant Nwaneri encore plus bas dans la hiérarchie. Arsenal est dans une saison où il doit absolument gagner maintenant, et Nwaneri, encore en développement, est toujours considéré comme un talent d’avenir plutôt que comme une star du présent. » Nwaneri a encore quelques semaines pour inverser la tendance et prouver, à Marseille comme à Londres, qu’on peut compter sur lui. L’Angleterre n’attend que ça.