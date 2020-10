Mercato : les clubs ont dépensé presque 2 milliards de moins que l'an passé

Joao Félix (126 M€), Antoine Griezmann (120 M€), Eden Hazard (160 M€) ou encore Harry Maguire (87 M€) ont, entre autres, été transférés l'été passé. Depuis, le football s'est arrêté plusieurs mois, les stades se sont vidés et les poches des clubs en ont pris un sacré coup. Si bien que le mercato estival de cette année s'est montré bien moins reluisant.

La suite après cette publicité

Outre Chelsea avec notamment Kai Havertz (80 M€), les formations ont été relativement raisonnables. Et à en lire le rapport de la FIFA, l'écart avec l'an passé est drastique : 3,32 milliards d’euros ont été investis, quand les clubs en avaient lâché 4,91 il y un an (et sur une durée bien plus courte). Les opérations de prêt ont d'ailleurs été légion.