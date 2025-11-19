La folle réaction de Donald Trump sur Cristiano Ronaldo

Le dîner organisé à la Maison-Blanche lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a réuni une constellation de personnalités politiques et économiques, parmi lesquelles Cristiano Ronaldo, alors joueur d’Al-Nassr. Invitée d’honneur, la star portugaise a partagé la table de Donald Trump et de Melania Trump, aux côtés notamment d’Elon Musk et de Tim Cook.

L’événement a offert à Trump l’occasion de souligner l’admiration que son fils porte à CR7, affirmant que la présence du footballeur lui avait « fait gagner un peu de respect » aux yeux de ce dernier. Dans une interview récente, Ronaldo avait confié avoir hâte de rencontrer le pensionnaire de la Maison Blanche et espérerait pouvoir un jour discuter plus longuement avec Donald Trump, notamment autour du thème de la paix mondiale. Il avait alors décrit le président américain comme l’un des hommes capables de contribuer à transformer le monde.